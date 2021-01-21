總統蔡英文今日接見中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理監事幹部，她表示，太陽光電的設置量已經大幅成長，目前政府正大力推動屋頂、漁電共生專案，希望讓國內的太陽光電，能夠朝「多元複合利用」的方向發展。蔡英文強調，國際大廠要求百分之百使用綠電，有助於台灣打進蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook等綠電供應鏈。

蔡英文的能源政策是2025非核家園，除了離岸風電外，太陽能也是重要綠電之一，不過蔡英文上任之初推動的屋頂種電、埤塘種電、閒置農地種電等計畫，目前都尚未有具體進展。

蔡英文表示，各部會已經積極地合作，在公有建物的屋頂上，全面推動設置太陽光電，並同步鼓勵工業廠房、農業設施等地點進行建置，政府也正在全面盤點、規劃適合設置的地面場域。 她強調，許多國際大廠要求供應鏈使用的再生能源占比，甚至是有要求產品製程要百分之百使用綠電的情況，因此提高再生能源使用，不但符合國際潮流，更能幫助台灣打進蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook等綠電供應鏈，讓台灣在這一波供應鏈重組的過程中，繼續把握住關鍵的位置。

蔡英文重申，從「5加2產業創新計畫」，到去年她提出的「六大核心戰略產業」，綠能產業都是在最關鍵的位置，因為只有穩定地發展綠能，台灣才有辦法落實能源轉型的目標，並且接軌國際供應鏈的新標準。

蔡英文認為，在推動的順序上，屋頂型光電是最優先往前走的，同時政府也注意到生態、社會溝通，以及複雜行政程序的挑戰，例如在推動漁電共生的時候，經濟部導入「環社檢核」的機制，針對比較大規模的光電開發案場，在選址期間就開始環境調查跟社會溝通，協助業者了解會遇到的在地環境和社會議題。

有些案場會遇到比較複雜的行政程序，需要跨部會的協調，這就是為什麼她特別請經驗最豐富、也熟悉產業界的行政院沈榮津副院長，成立「太陽光電專案推動小組」，密集地協調、解決問題。經過沈副院長的努力，政府近期已經盤點公告「漁電共生先行區」的土地，排除有爭議的區域，確保漁民的權利，也簡化了申請的程序，希望透過公會的協助引導，可以建立典範，讓民眾更了解光電的意義跟價值。

(工商 )