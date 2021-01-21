開發金控將以23.6元公開收購中國人壽21.13％股份，中國人壽21日依法公告董事會回應，即經外部專家審視後，開發金身份沒有疑慮、無財務狀況不佳，23.6元的收購價介於中壽會計師評估的22~27元之間，應屬「合理」，且開發金要以自有資金及發行無擔保普通公司債，作收購資金來源，亦具可行性與合理性。

即中壽對公開收購方開發金的三大評估，身份與財務結構、收購價格合理性及收購資金來源，都認為沒有問題。

開發金在三年前已啟動過一次公開收購中壽的行動，目前持有中壽34.82％，這次預計再買21.13％，將持股拉高到55％以上，預計最高收購規模236億元。

此案日前已陸續經金管會及公平會同意，在中壽公告回應後，中壽股東自行判斷是否應賣，若到2月2日，同意參與應賣的股份超過2.366億股，即約占中壽流通股數的5％，約要55.83億元，即這次的公開收購就算成功，但最多開發金希望能買到10億股，即21.13％。

中壽公告，經委任立本台灣聯合會計師事務所會計師周志賢檢視、核對或評估開發金控的公開收購說明書、公司章程、設立登記文件、最近期財務報表及與同業各項財務比率後，認為開發金基於建立金融領域的完整布局、強化營運能力及資產規模，進而提升股東權益報酬率的目的，要對中壽進行公開收購，開發金身分及意圖並無不當，且經分析重要財務比率包括財務槓桿倍數、雙重槓桿比率及資本適足性等，財務結構尚稱允當。尚未發現開發金身分有疑慮或財務狀況不佳的情形。

至於收購價格上，會計師謝秋華評估的公開收購每股價格區間是23.0元至27.0元，周志賢評估每股22.24元~27.18元之間，所以開發金以23.6元公開收購，介於此價格區間，應屬合理。

(工商 )