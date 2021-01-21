歷經百年來最嚴峻的公衛危機，疫情對全球市場造成深遠的影響，隨著疫苗開發以及貿易與工業生產反彈，走過2020年經濟衰退，2021年全球經濟可望持續復甦，花旗集團大幅上修全球經濟成長率預測，從2020年的-4.0％到2021年5.1％，投資展望建議股優於債，聚焦聚焦「錢多」、「四少」、「離家近」三大主題。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，金牛年投資股市主軸股優於債，投資主題聚焦新興亞洲股市、醫療保健、5G及數位產業，尤其ESG永續投資將在後疫情時代扮演推升經濟成長的主要動能。由於市場波動加速，投資人需考量地緣政治風險，慎選投資標的並進行資產配置。美元走勢方面，為支應財政刺激方案預算，聯準會將進一步調降美國實質利率，促使美元持續走弱，建議分散配置到歐元或是英鎊。展望金牛年，留意「錢多」、「四少」、「離家近」三大投資主題，掌握投資先機。

曾慶瑞指出，「錢多」指2022年前美國聯準會（Fed）都不會升息，全球央行持續維持寬鬆貨幣政策。為重振疫後經濟，全球央行祭出史上空前的寬鬆貨幣政策及財政計畫，至2020年底，Fed釋出4.4兆美元救市，全球央行總計釋出超過7兆美元，市場預期2022年前，Fed將不會升息，顯示超寬鬆政策引爆的資金狂潮，將持續一段時間，更為經濟復甦提供強勁的支撐。

「四少」即市場波動不會少、股市配置不變少、債券過多要減少、資產配置不能少。曾慶瑞說明，在資金盛宴支撐下，全球股市展開一波大反彈，法人及散戶持續湧入股市，投資人害怕錯失投資良機的預期心理下，追漲殺跌，短線市場波動可望增加。

地緣政治風險也是牽動市場震盪的關鍵，美國大選民主黨獲勝，雖然眾議院過半，但參議院兩黨各佔50席次，預料未來推動重大法案，仍將面臨阻力。此外，新型變種病毒的出現，造成部分國家再度實施經濟封鎖，以及英國脫歐後與主要經濟體簽訂自由貿易協定(FTAs)等，將對地緣政治的風險增添變數。

根據花旗集團的熊市指標分析，18項熊市指標中僅7.5項示警，相對於2000年17.5項示警與2007年13項示警，顯示股市並未有邁入熊市之疑慮。在這波多頭行情下，亞洲新興市場的崛起、醫療保健相關的長壽題材，以及數位化帶動的顛覆性創新題材，包括5G、AI、物聯網及金融科技的創新，太陽能、風力、水力等新能源題材，皆是未來長期看好的投資主題。

值得關注的是，氣候變遷加劇以及疫情引爆的公衛危機，使得投資者越來越重視ESG（環境、社會和公司治理）投資。根據全球永續投資聯盟（GSIA）估計，2016年永續投資市場規模為22.9兆美元，2020年投資規模已超過40兆美元，且每兩年以10兆美元的速度成長，永續投資將成為疫後經濟的重塑力量。

債市方面，全球負利率規模創17.3兆美元新高，花旗建議降低債券部位（負利率債券過多與普遍債券殖利率過低），或透過資產配置，布局高收益債及新興市場債，除可提高投資組合收益，並減緩股票價格波動風險。

「離家近」即居家辦公帶動數位科技及宅經濟大躍進。曾慶瑞強調，疫情改變工作及消費型態，遠距工作更帶動電子產品需求上升，加上5G、高效能運算、AI、物聯網等新興科技應用，預料數位科技及電子商務的創新趨勢，將持續蓬勃發展。

花旗並提醒投資人，所有投資皆有風險，作投資決定前，應先了解投資標的之內容及性質，評估自身的風險承擔能力，並做好資產配置。

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