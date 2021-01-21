美國聯邦通訊委員會（FCC）主席帕伊（Ajit Pai）於當地時間20日離任前受訪時稱，中國對美國電信網路以及互聯網自由構成的潛在威脅，是美國政府未來四年面臨的國家安全問題，呼籲新政府必須重視。美國聯邦通訊委員會此前曾對華為等中國企業進行過嚴厲打擊。

路透報導，帕伊表示，中國採取的活動令人關切，這些活動包括監視、經濟間諜活動以及可能將惡意軟體注入全球網路等行為，如果使用不安全的設備處理敏感資訊，可能會發生大量糟糕的事情。

帕伊還表示，北京「想要統治這個空間並施加自己的意志」，因此這將對互聯網自由以及美國和盟友們的國家安全構成威脅。

報導指出，帕伊於2017年1月被美國前總統川普任命為FCC主席。在他任職期間，FCC曾嚴厲打擊了中國電信設備廠商華為與中興，此外該委員會在2020年底還啟動撤銷中國電信在美國運營的授權。

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