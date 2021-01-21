A股三大股指21日震盪走高，盤中均創階段新高。截至收盤，滬指漲1.07％報3,621.26點，深證成指漲1.95％報15,520.6點，創業板指漲2.46％報3,283.72點。

概念股表現上，稀土、基因測序、煤炭、有色金屬、醫療器械服務、食品、白酒、雲遊戲、太陽能等相關類股表現活躍；物業管理、景點及旅遊、造紙、房地產開發等概念股相對走弱。

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台積電獨木難支 台股巨量下跌

(工商 )

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