A股三大股指震盪走高 創業板指漲逾2％ 15:502021/01/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大股指21日震盪走高，盤中均創階段新高。截至收盤，滬指漲1.07％報3,621.26點，深證成指漲1.95％報15,520.6點，創業板指漲2.46％報3,283.72點。 概念股表現上，稀土、基因測序、煤炭、有色金屬、醫療器械服務、食品、白酒、雲遊戲、太陽能等相關類股表現活躍；物業管理、景點及旅遊、造紙、房地產開發等概念股相對走弱。 《港股》恆指震盪 收黑0.12％ 台積電獨木難支 台股巨量下跌 (工商 ) #A股 #三大股指 #震盪走高 #創業板指 #漲逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指全面開高 2月台指期漲70點 09:092021/01/21 財經 《食品股》營運看俏 南僑昂首 10:512021/01/21 財經 《港股》美股創高 恆指攻克3萬點 12:502021/01/21 財經 《集中市場》「高」山豎立 三大法人買超33.32億元 15:232021/01/21 財經 台股破萬六 壽險業投資台股可能破2兆元新高 18:222021/01/21 財經 《美股掃瞄》拜登就任引爆慶祝行情 美股創歷史新高 09:262021/01/21 財經 《日股》日經早盤「登」高204點 11:582021/01/21 財經 台積聯發科2神山 率台股登16,153創新高 14:312021/01/21 財經 《韓股》美股＋出口數據激勵 KOSPI連3紅就位 11:242021/01/21 財經 滬指收復3600點 券商銀行等板塊拉升 12:352021/01/21 財經 恒指收跌0.12％ 科技股回檔、稀土概念暴漲 17:002021/01/21 財經 財經熱門新聞 炒匯背後兇手抓到 央行出重手：4家銀行恐停業 - 財經 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 證實丹麥籍技師確診 台塑：17名接觸員工已自主隔離 - 財經 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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