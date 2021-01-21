英飛凌科技（Infineon）將以全球首創的解決方案，結合高安全性的辦公大樓門禁管理與彈性的非接觸式 Mastercard 支付功能，更新其德國總部「Am Campeon」的員工識別證。英飛凌與 Mastercard、PayCenter 公司及 petaFuel 公司合作，在智慧卡上直接整合了支付功能，並由總部位於德國慕尼黑的半導體製造商英飛凌負責管理並核發該員工識別證。這張被命名為 Campeon Card 的創新概念也可應用於其他公司。

英飛凌安全互聯系統事業部總裁 Thomas Rosteck 表示，英飛凌為打造現代與創意的工作環境立下多項標竿，從早先的總部園區規劃，乃至於最新的員工識別證。非接觸式技術既便利且衛生，在新冠病毒疫情肆虐的當下，其重要性更是不言而喻。長期而言，以單一卡片整合多種功能的非接觸式智慧建築解決方案也將成為主流。

員工透過此 Campeon Card 即可進入公司建築及工作場所、實現非現金支付，或透過 NFC 交換數位名片。為此，首張整合Mastercard 支付功能，並且國際 EMV 標準標準的公司識別證應運而生。卡片不僅可用於咖啡機、公司餐廳，亦適用於公司場域外，接受 Mastercard 的全球 7,000 萬個收款端點。此外，公司訪客也可利用公司的 EMV 基礎設備來使用其私人的金融卡。

Mastercard 德國與瑞士部門總裁 Peter Bakenecker 表示，我很高興雙方成功攜手打造此多功能卡片。對員工而言，此卡片非常實用且方便，其開放式支付系統的優勢之一，便是讓員工識別證也能作為日常所需的支付工具。另外也可使用 VIMpay 應用程式，快速輕鬆在卡片上儲值。

此多功能企業識別證的核心採用英飛凌 SECORA Pay 解決方案，能夠快速且有效率地製造符合EMV 標準的認證支付卡。而晶片內整合的 CIPURSE 功能則實現公司建築的安全門禁。CIPURSE 除了適用高安全性要求的門禁解決方案，也能用於許多創新的運輸、進出和智慧城市系統。

支付服務供應商 petaFuel 負責整合 Mastercard 支付功能。員工能夠透過 VIMpay 行動支付應用程式，連結其銀行帳戶和公司卡片，從而可在電腦或手機直接進行儲值，也能透過手機進行行動支付。因此，公司場域無須再裝設特殊的收費終端機。VIMpay 應用程式也提供交易紀錄總覽以及即時的支出控管。

petaFuel 技術長 Ludwig Adam 表示，攜手英飛凌和 Mastercard ，我們成功開發出結合非接觸式支付功能的創新多功能企業卡。我們的行動支付應用程式 VIMpay 連結了 Mastercard 及現有基礎設備，為企業與公務機關提供了一個理想的平台，能實現具支付功能的個別智慧卡應用，並將其建築基礎設施現代化。

圖說：英飛凌德國總部的新員工識別證將結合高安全性的辦公大樓門禁管理與彈性的非接觸式 Mastercard 支付功能。（圖／業者提供）

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