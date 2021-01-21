新北市永和區一名李姓男子，住家的樓下是一家小吃店，店內賣大腸麵線與臭豆腐，因為受不了臭豆腐氣味太臭，店家老闆原本承諾他不賣臭豆腐，後來又繼續賣，一時情緒失控，竟持菜刀趕走店門口與店內用餐的客人，再恐嚇老闆說：「今天不讓你做生意了」，挨告後被新北地檢署依強制及恐嚇危害安全罪嫌起訴。

這起因為臭豆腐引起的持刀恐嚇案，發生在去年10月間，據「ETtoday新聞雲」報導，李男曾當著女店員的面前，拿菜刀用力往桌子用力一剁，對客人嗆聲吃完趕快走，後來又與店家爆發衝突，不但大罵女店員，見客人拿手機蒐證竟出手打人，連一旁鄰居勸架也被譙三字經。

據了解，李男之所以失去理智大暴走，主要是氣不過店家老闆曾向他承諾，改善油煙之前不賣臭豆腐，結果對方卻違背承諾繼續賣，嚴重影響全家人的生活品質，才會氣得衝進店家廚房，要求老闆把炸到一半的臭豆腐撈起來，並持菜刀猛力剁砧板怒吼：「撈不撈？」。

李男威脅老闆撈起臭豆腐後，走到店門口將手持的菜刀放置在餐桌上，並對準備進入店內用餐的客人說：「今天不開業」，隨即拿起菜刀要求用餐的顧客吃完快離開，再對老闆說：「我今天不讓你開業做生意了」。老闆受到驚嚇報案處理，檢方偵辦後，依據強制罪嫌及恐嚇危害安全罪嫌將黃男起訴。

(中時新聞網)