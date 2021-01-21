共享機車圈地大戰，GoShare 今日宣布與高雄市政府合作，正式啟動「GoShare 隨借隨還」服務，正式進軍高雄，與早一步卡位的iRent跟wemo正面對決，也將自在探索、隨心所行的「自由式」都會風潮注入港都。

為打響進軍港都第一炮，GoShare 祭出獨具匠心的「GoShare 自由試」騎乘回饋，全台所有「GoShare 隨借隨還」服務車款均享限時起跳價免費，於高雄服務範圍內騎乘更額外獲得「 用 Visa 付款趟趟20元騎乘金回饋」、「用台新卡付款趟趟最高50％回饋」、「完成騎士挑戰賺4倍獎勵」等加碼好康，吸引粉絲即刻自由試、隨心騎，玩遍高雄新鮮事。

GoShare首波投入共700輛 GoShare 車輛24小時服務高雄捷運十字路網沿線市區，涵蓋主要交通樞紐、重點學區與在地熱門景點，緊密連結公車、捷運、輕軌等大眾運輸。消費者將享受到 Gogoro VIVA、Gogoro 2、Gogoro 3 三種車款，不論是日常代步、休閒娛樂，或是深度觀光之旅，都能夠暢快滿足。

高雄市長陳其邁表示，「都會交通是實現智慧高雄願景的關鍵一環，與市民的每日生活、城市的未來發展息息相關。高雄地域遼闊，地理環境與移動需求各異，需要打造因地制宜的交通路網，以共享服務搭配大眾運輸，讓市民與旅客隨時選擇最適合的代步方式。而電動機車在其中扮演著核心角色，兼顧便利交通與低碳環保。如今高雄已是全台灣共享運具最豐富多元的城市，很高興在歡慶高雄建城百年里程碑之際，導入 GoShare 共享電動機車服務，將結合施政計畫與民眾需求，提供創新的綠色交通體驗，展現宜居城市新風貌。」

GoShare 新事業總監姜家煒強調，「GoShare 非常榮幸能夠參與高雄智慧城市的藍圖，成為 2021 年首個『Explore with GoShare 全球願景夥伴聯盟』典範，共同發揚永續發展的理念。在高雄市政府的鼎力支持下，三種新潮靈巧、聰明耐用的 GoShare 車款將供高雄用戶自由選擇，加上我們獨有的樂趣巧思，與高雄人自信奔放的港都精神非常契合，將帶來超越想像的新世代都會生活體驗。」

傳承百年榮耀，高雄從台灣工業重鎮，加速轉型至高科技、低增碳的智慧綠能城市，高雄市政府為推動環境與都市永續不遺餘力，透過支持綠能產業、建置全台最完整的 5G 及 AIoT 示範場、整合便捷多元的公共運輸系統、淘汰高污染老舊燃油機車、強化空汙防治改善等全方位政策，朝 2050 年減碳 50％ 目標大步邁進。

(中時 )