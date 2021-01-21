美國前第一夫人梅蘭妮亞20日以一身高貴行頭告別白宮，她抵達佛州時換上明亮橘色寬鬆洋裝及平底鞋，並且露出燦爛笑容，顯然相當開心揮別華府、展開新生活。

美國前總統川普20日告別白宮，當天上午前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以全身黑套裝造型偕同川普步出白宮，臉上表情相當肅穆，不過當空軍一號抵達陽光明媚的佛州時，梅蘭妮亞已經換上橘色寬鬆洋裝及平底鞋，她步出總統專機時還露出笑容，顯然揮別華府後，梅蘭妮亞相當期待在佛州展開新生活。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國廣播公司（ABC）談話性節目「早安美國」（Good Morning America）報導，在拜登就職典禮開始前一小時，華府時間20日上午11時左右，美國前總統川普與夫人梅蘭妮亞最後一次步出白宮，準備搭乘空軍一號前往安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）發表告別演說。

在華府的最後一刻，梅蘭妮亞以嚴肅的全身黑造型亮相，她穿上Dolce & Gabbana（D&G）黑色及膝長洋裝、以金色釦子點綴的香奈兒（Chanel）外套，雙腳踩著法國紅底鞋大師克里斯提安盧布登（Christian Louboutin）價值達800美元黑色高跟鞋，梅蘭妮亞盤起頭髮，臉上掛著要價440美元的寶緹嘉（Bottega Veneta）多邊形墨鏡，手上提著鱷魚皮愛馬仕（Hermes）柏金包，全身上下散發出嚴肅氣氛。

Fittingly, Melania Trump departs her role as first lady of the United States in all black and her favorite brands -- not a single American name among them: Jacket by Chanel; dress by Dolce & Gabbana; shoes by Christian Louboutin. pic.twitter.com/vLxEqOYmZX — Vanessa Friedman (@VVFriedman) January 20, 2021

不過當空軍一號抵達佛羅里達州時，梅蘭妮亞已經換上一身輕裝，她換上以橘色六角形、藍色正方形點綴、要價3700美元的古馳（Gucci）寬鬆長洋裝，原本的細高跟鞋也已經脫下，套上輕便、舒適的平底芭蕾舞鞋。

梅蘭妮亞卸下美國第一夫人身份，20日飛抵佛州時，她步出空軍一號後馬上嶄露笑容，顯然相當開心揮別白宮、展開新生活。（圖／TPG、達志影像）

值得注意的是，梅蘭妮亞一下飛機就嶄露笑容，開心向等在前頭的支持群眾揮手致意。

《每日郵報》評論，梅蘭妮亞為第一夫人最後一天任期挑選的服裝，充分說明了這個51歲母親已經準備好甩開白宮生活，全心迎接在佛州的新生活，她所挑選的亮橘色洋裝同樣為她說明了－離開沉重、備感壓力的白宮讓她多麼開心，她下飛機後展現的燦爛舉止不僅和晴朗的佛州天氣相呼應，也呼應現場支持者的慶祝活動。

先前有報導指，川普總統連任失敗、尋求以法律途徑推翻選舉結果期間，梅蘭妮亞已經迫不及待打包白宮，準備迎接在佛州的新生活。

(中時新聞網)