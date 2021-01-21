美總統拜登就職，我駐美代表蕭美琴首次獲美國「就職典禮國會聯合委員會」之邀，代表政府出席拜登與副總統賀錦麗就職典禮，但被認為此舉將觸怒大陸，對此，國民黨立委蔣萬安表示，不會，能夠正式受邀參與美國總統就任就職典禮，這是不分黨派都非常樂見與驕傲的一件事。

國民黨立委馬文君在臉書酸台灣無法取得邀請函被打臉，蔣萬安表示，委員馬文君也有回應，事實上她前面幾次跟外交部詢問，是否有收到邀請參加拜登總統就職典禮，她也有說因為疫情關係等因素，沒有辦法出席也不意外，但若能受邀正式參加就職典禮，其實是更好。

針對蕭美琴出席拜登就職典禮，是否會觸怒大陸，蔣萬安認為，「不會」，這是全台灣上下國人共同的心願，也非常樂見與感到驕傲的一件事，我們能夠正式受邀參與美國總統就任就職典禮，我想這不分黨派都非常樂見、也感到高興。

而對於美台關係的未來，蔣萬安指出，國民黨主席江啟臣一直強調需跟美方，維持緊密的互動跟合作，很多立法院提出的決議案，也充分表達這樣態度，而拜登政府現在已經正式上任，我們希望能夠更積極的跟美方來有更多接觸，讓台美關係能維持一個非常好的狀態。

此外，國民黨智庫副董事長連勝文日前暗批國民黨高層自私，讓基層支持者很生氣，蔣萬安表示，連勝文不是第一次對於國民黨提出很多期待，也充分反映很多藍營基層支持者心聲，地方上也聽到很多朋友一直希望不管如何國民黨應該要團結，所以他表達自己想法還有反映基層民眾想法。

(中時 )