太魯閣國家公園為了配合交通部春節中橫交通管制，近年皆推出免費遊園專車，接送旅客往返新城(太魯閣火車站)與園區天祥，不過因疫情升溫，太管處研商決議，遊園專車照常上路，但乘車需採實聯制、全程配戴口罩。

太管處遊憩服務課長聶士詔指出，2月13至15日（初二至初四）配合台8線中橫公路春節交通管制，每天上午7時至下午3時，禁止一般車輛通行，只開放已申請的甲、乙類大客車（遊覽車及客運固定班車）、管制區內飯店住宿者放行，入園旅客可至新城（太魯閣）火車站搭乘免費遊園專車。

聶士詔指出，遊園專車共有3路線，藍線（全程車）自車站發車，終點站是天祥，沿途停靠11處景點，原則上30分鐘1班，坐滿就發車，新城車站末班車為下午1 時、天祥末班車是下午2時30分。

另有紅線（區間車）負責新城車站至布洛灣、綠線（區間車）負責布洛灣至天祥，約10分鐘1班，班次頻繁，末班車都是下午1時，方便遊客遊程規畫。

往年太魯閣國家公園推出的春節初二至初四免費遊園專車，平均都有2萬人次搭乘，今年原本預估國旅正熱，再加上「山月吊橋」免預約改現場排隊入場制，可望破4萬人次，未料疫情突竄升，太管處一度考慮是否停駛。

今已決定遊園專車持續發出，配合防疫，採實聯制，上車前須量體溫、酒精消毒，搭乘期間、園區室內景點都必須全程戴口罩，戶外則不強制。不過仍題醒遊客自我防疫，戶外也能保持一定社交距離。

(中時 )