信義(9940)(信義房屋)人資部發現，2021年1月上半月投遞房仲業務職缺的履歷與去年同期增加近6成，其中不少從國外返台的空姐、飯店主管、領隊導遊等，顯示疫情再次升溫，加上部分產業早已喊出年終無望或是營運困難的情況下，以往要領完年終後才出現的轉職潮已然提前啟動。

除了信義房屋1月份內部履歷量明顯增加之外，從1111人力銀行年前轉職意象調查中也發現，有高達8成9的轉職者受到疫情衝擊而自願或非自願轉職，轉職原因「產業不景氣」排名也大幅提前，轉職潮的確提前來到，信義房屋人資部更發現，觀光旅遊、航空相關產業人才，因「樂於與人接觸」、「有溫度的服務」以及「快速的反應能力」等三項特點，轉職房仲業適應快速，只需加強在「房市領域」與「商圈特性」的部份，即可成為房仲即戰力。

現職信義房屋新店區公所店的梁鈴梓原本在國外當空服員，受疫情影響外籍空服員都放無薪假，不只薪情受影響，也擔心在國外染疫機會大，毅然決然決定回台發展，她篩選後決定挑戰房仲工作。觀光旅遊業轉職的經典案例之一，則是現任信義房屋天母美校店店長吳曉芳，從成功大學外文系畢業後，先進到知名飯店工作，外語能力佳的她受到外國客戶的鼓舞，主動跳出舒適圈進入房仲業工作挑戰自己。除了有金仲獎肯定外，當上店長後所帶領過的分店都創下了很好的成績。

信義房屋有保障月薪五萬元六個月降低轉職過程生活壓力，30天工作鑑賞期也幫助求職者降低工作適配度的風險。今年一月以來信義房屋在台中已新增兩間分店，2021年全台將有大幅展店計畫，近年信義房屋也跳脫傳統仲介服務框架，轉向「居住生活產業」，產業涉略面向更廣，歡迎所有勇於挑戰的有志青年加入信義房屋的行列。

(時報資訊)