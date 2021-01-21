時序將近農曆春節，行政院長蘇貞昌今（21）日在行政院會聽取相關部會「最新疫情與春節旅運防疫」報告，指示相關部會落實春節旅運、大學學測及非洲豬瘟防治等防疫措施，讓台灣防疫成績繼續維持，守護國人健康、才能讓更多百工百業興旺。

蘇貞昌指出，國際新冠肺炎疫情險峻，新變種病毒一再出現、傳播力更強。身為桃園機場邊境管制最前線的部立桃園醫院，為發現疑似病患時的指定後送醫院，近期本土確診病患已達10例，醫護同仁非常辛苦，也讓政府更加警惕。

蘇貞昌表示，由於時序已接近農曆春節，許多餐飲宴會都在舉行，籲請全體國人配合落實、盡量減少大型聚集，若有聚會及飲宴，也一定要遵守中央流行疫情指揮中心要求的SOP，務必落實相關防疫措施，唯有留得青山在，才有更多百工百業興旺。

蘇貞昌除感謝全國醫護工作同仁、防疫車隊司機及防疫旅館工作人員外，亦感謝各部會、縣市政府及宮廟等，陸續宣布停辦或延後辦理相關聚會活動，表示決定停辦非常不得已，感謝各界諒解配合，希望各界將相關動能集中在防疫上，並務必配合相關作為。

為因應春節期間返鄉及返國人潮，蘇貞昌請各縣市政府全力配合防疫旅館的建置及媒合。此外，各級學校都已陸續放寒假，即將舉行大學學測，也請教育部以最高規格，做好相關防疫措施。同時，今年的年節物資供應已做好準備，供應量高於去年，希望國人能過個好年。

(時報資訊)