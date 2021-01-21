春聯寫的不一定都得是吉祥話，臺中市議員王立任因寫得一手好書法，每逢農曆春節前，總有許多人請託他寫春聯，近幾年因年輕化、許多人觀念轉變，「個性春聯」越來越受歡迎，王立任說，有不少人喜歡自己構思春聯內容，而「瘦」、「閒」及「賀」今年都很夯。

過年期間貼在家門口的春聯內容風格與以往大有不同，除了早期就很熱門的「添增歲月人增壽」等吉祥對聯，也有許多年輕人喜愛簡短的一字聯、四字聯，且內容都具有自我風格特色，王立任說，早期單字春聯以「春」、「滿」最多，近幾年許多人要求他寫「瘦」、「閒」或「賀」，其中女性要求「瘦」字的比例最高。

王立任說，有些人覺得工作太忙碌，最近特別指名要「閒」字的春聯，希望來年能有多一些空閒時間；另也有不少人想要「賀」字，因其字形「加、貝」有「加薪」的意思。此外，四字聯近幾年也很受到歡迎，尤其明年是牛年，「金牛獻寶」等就滿熱門。

從小就喜愛寫書法的王立任，因家人與宮廟人員熟識，小時候經常幫宮廟寫光明燈上要張貼的名字，練出一手好字，還曾參加書法比賽得獎，他笑說，很多友人、選民知道他會寫書法，過年前總會請託寫春聯，等於是另一項選民服務。

(中時 )