電子書的閱讀受惠於電子書產業的發展而愈來愈普遍，電子書平台為提供消費者更舒適的閱讀載具，也以自有品牌開發電子書閱讀器服務自有平台的消費者。為深耕數位閱讀，降低閱讀器入手門檻，HyRead預計將於今年第二季推出6吋電子紙閱讀器，提供給想外出攜帶、隨手閱讀的消費者新的選擇，同時讓HyRead自有品牌閱讀器產品線更為完整。

HyRead於2018年起陸續推出7.8吋、10.3吋電子紙閱讀器，並與超過千家圖書館合作，提供電子書、電子雜誌的借閱，服務海內外公共圖圖書館、大專院校圖書館及學校圖書館，只要購買HyRead電子紙閱讀器，對消費者而言，立即擁有超大館藏，可借閱到個人書櫃。目前電子紙閱讀器市場主要尺寸為6吋、7.8吋及10.3吋，因此降低閱讀器入手門檻，HyRead可望於今年第二季推出6吋電子紙閱讀器。

Gaze系列將添新機6吋Pocket

Gaze Pocket 6吋電子紙閱讀器主打小尺寸、易攜帶，適合通勤族和想開始嘗試電子紙閱讀器的讀者。機身如同縮小版的Gaze Note（7.8吋閱讀器，已上市），背殻設計同樣具備防滑紋路、採用全平面電容式螢幕，高解析度1448x1072，內建32G容量，2G RAM 搭載Android 8系統，適合閱讀文字為主的電子書，內建喇叭也適合聆聽有聲書。

此外，系列中最受到讀者歡迎的7.8吋Note也將在第一季推出全新升級Android 8的版本，於2021台北國際書展起於各通路銷售，已購買Gaze系列之消費者，HyRead也將陸續提供作業系統Android 6版本升級至Android 8。

Gaze系列規格表。（HyRead提供／黃慧雯台北傳真）

全新系列，專屬HyRead閱讀

愈來愈多依賴HyRead電子書平台借閱圖書館電子書或直接購買HyRead電子書的讀者，不需使用到較為複雜的開放式電子紙閱讀器，只要專注在HyRead電子書的閱讀體驗。因此，一台專屬閱讀HyRead電子書的閱讀器也將孕育而生，HyRead將與顯示器廠及臺灣顯示器設計製造商富動科技合作生產推出HyRead專屬閱讀器，可望提供全臺維修通路服務，打造最近距離的消費者服務。

HyRead封閉式產品示意圖 。（HyRead提供／黃慧雯台北傳真）

HyRead專屬平台閱讀器6吋規格一樣採用高解析度1072x1448 E Ink顯示螢幕，四核心CPU及2G RAM，並將搭載Android 11作業系統。 軟體方面，有別於開放式電子紙閱讀器，本款機種將以提供HyRead平台電子書服務，以及閱讀個人書檔的服務為主。

為拉近與讀者的距離，盼能符合讀者期待，6吋機種於上市前推出「告訴HyRead你對6吋閱讀器的期待」問卷調查活動，於2021年2月1日前填寫完成將可獲得上市通知與HyRead百元購書金。

１月20日台北國際書展考量國內疫情變化，緊急停辦，HyRead電子書原定於台北國際書展現場的活動，因應於1月26日至1月31日推出線上限定優惠，也將於其間直播介紹6吋電子紙閱讀器，歡迎鎖定HyRead ebook & Gaze 電子書與閱讀器粉絲專頁。線上書展不停歇，同步推出「全民瘋閱讀」線上電子書書展（1/26-2/28），限時2本79折，5本65折，結帳滿1499元加碼抽Gaze X 10.3吋電子紙閱讀器！

(科技)