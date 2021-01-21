原本從事菸草相關工作的74歲張姓男子，50年來每天都要抽2包菸，近幾年他感覺一到秋、冬季節總是咳不停，更因狂咳導致氣喘吁吁，甚至因此引發慢性阻塞性肺病、還多次出現呼吸困難情況，所幸經2年多來的規律用藥、配合戒菸，目前病況趨於穩定。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文指出，張男原本就有抽菸習慣，年輕時進入菸草產業工作後抽得更多，幾乎每天都要抽上2包香菸，這樣持續了50年，使得他肺部功能惡化，多年前就被確診患有慢性阻塞性肺病，再加上本身有三高、肝癌，飽受病痛之苦。

也因為張男抽菸菸齡太久、肺部損傷嚴重，黃建文說，每到秋季、冬季，他就常出現狂咳症狀，每年冬天都會因喘不過氣就醫多次，每年寒流更加速他的肺病病情惡化，退休後經常出入急診室或加護病房，深深感受到菸害之苦，張男毅然決定戒菸，並配合醫師要求用藥、運動及接受呼吸治療。

2年多來隔絕菸害，且每天固定步行40分鐘，搭配藥物等治療方式，終於讓張男的肺病問題趨於穩定，甚至三高問題也獲得有效控制。黃建文表示，根據世界衛生組織統計，每年因肺阻塞死亡者約有300萬人，在國內，肺阻塞也名列國人10大死因第7位，每年約有6千人因其喪命。

黃建文強調，慢性阻塞性肺病的症狀因缺乏特異性，容易被患者輕忽，建議此類患者應透過長效型吸入藥物改善肺部功能、延緩惡化，若出現咳、痰、胸悶或喘的症狀則應儘速就醫。

(中時 )