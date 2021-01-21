低價4G手機新品入列，小米次品牌POCO宣布以獨立品牌之姿進軍台灣市場，今日宣布在台推出POCO M3，搭載高通驍龍662晶片組、三鏡頭相機、6,000毫安培電池，建議售價3,999元起跳，自1月22日上午10點起於PChome的POCO旗艦館獨家開賣。

POCO表示，M3使用高充電循環電池，電池循環充電次數高達1,000次，就算在高溫環境中電池壽命也較其他手機提高20％，配有Type-C雙向充電插口，支援18W快速充電，隨盒附贈22.5W快速充電器，也能兼當行動電源，為其他裝置提供電力。

M3的三鏡頭主相機包含4800萬像素主鏡頭、200萬像素微距鏡頭、200萬像素景深鏡頭，配備1/2吋感光元件、0.8μm感光像素，支援1.6μm四合一超高畫質，前相機搭載800萬像素鏡頭及AI美顏功能，螢幕為6.53吋FHD+水滴螢幕，並獲得德國萊因TUV低藍光認證，重量則低於200公克。

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