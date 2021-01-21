台灣之星針對不同族群已陸續推出U25學生、U15中小學生、O60樂齡族、家族省等資費方案，台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，針對U15中小學生推出0月租方案後受到市場好評，加上疫情增長線上學習趨勢，帶動U15中小學生2020年全年申辦量成長2.8倍。

另外，U25學生資費2020年累計申辦量較前一年增長49%，特別在寒假期間推出限定優惠並擴及全校園的教職員工，可望再帶動整體業績增加1成。

鎖定寒假檔期，台灣之星針對學生族群祭出限定促案， U25學生申辦iPhone 12/iPhone 12 mini，搭配指定資費方案，5G月租1,199元起，綁約36個月，手機最低0元，台灣之星認為，相比競業便宜最高10,500元。另推4G單門號199起不限速上網吃到飽，無換機需求搭配AirPods2，月租399元起，綁約30個月，0元購買耳機。U15中小學生限定方案，搭配「hereu HeroWatch 4G防水兒童智慧手錶」，4G月租399元，綁約30個月，手錶0元，並提供雙向視訊通話、遠端關懷或定位通知。

台灣之星新上市LINE MUSIC每月90元、KKBOX每月100元、CATCHPLAY+每月163元以及LiTV每月120元。

市場研究機構 Statista 的統計數據顯示，智慧手錶在 2019 年全球累積銷售逾 7,400 萬支，預估 2022 年將會突破 1 億支，其中兒童智慧手錶占整體智慧手錶出貨量達 3 成，台灣之星推出U15中小學生限定「兒童智慧手錶」資費方案，新申裝/攜碼申辦搭配4G月租399元資費方案，綁約30個月，能夠將「hereu HeroWatch 4G防水兒童智慧手錶」直接0元帶回家，不僅能與孩子視訊通話、定位，還擁有重要的3秒緊急SOS求救等功能，再享網內免費，網外及市話贈送80分鐘及20GB 4G不限速上網量，到量輕速10Mbps上網吃到飽。

(工商 )