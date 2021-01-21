台中市清水區海頂路、中山路口是一處危險髮夾彎，經常發生嚴重車禍，日前還發生年輕騎士遭砂石車撞死的不幸意外，地方人士向議長張清照陳情要求改善；21日召開第二次協調會，將爭取在海頂路、中山路之間開闢一條寬15公尺的便道，引導砂石車等大型車輛避開那個路口，確保用路人安全。

張清照服務處指出，為維護用路人安全，張議長非常重視這件陳情案，去年底接獲頂湳里長黃仁成及地方人士陳情後，隨即邀相關單位到現場會勘。21日進一步邀公路局、市府建設局、交通局，國產署、清水區公所等相關單位召開協調會。

黃仁成指出，這個路口是一個陡坡，轉彎角度非常大，形成髮夾彎，許多砂石車及聯結車在此路口進出，經常造成嚴重車禍，成了地方上危險道路，希望盡早改善，才是地方之福。

相關人員在會中討論認為，引導砂石車及聯結車等大型車輛避開這個路口，才能降低車禍發生率；張清照服務處建議在海頂路、中山路開闢一條便道，引導砂石車及聯結車等大型車輛從海頂路走便道接中山路，以避開那個路口。

經過會中討論後，決定在海頂路、中山路之間開闢一條約寬15公尺、長42公尺的便道，便道行經的土地屬國產署所有，將向國產署爭取無償撥用；市府相關單位進一步著手規劃設計，待簽呈核准後再發包施工。

(中時 )