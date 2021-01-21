日本知名連鎖量販店唐吉訶德「DON DON DONKI」日前在台北市西門町設立台灣首家分店，吸引眾多民眾前往排隊，不過也有人憂心很有可能成為防疫破口，對此北市衛生局21日也派員前往現場了解防疫措施，商家也關閉西寧南路的出入口，落實單一出入口管制。（張鎧乙攝）

日本知名連鎖量販店唐吉訶德「DON DON DONKI」日前在台北市西門町設立台灣首家分店，吸引眾多民眾前往排隊，不過也有人憂心很有可能成為防疫破口，對此北市衛生局21日也派員前往現場了解防疫措施，商家派員在入口進場量體溫、酒精消毒，以落實防疫作業。（張鎧乙攝）

日本知名連鎖量販店唐吉訶德「DON DON DONKI」日前在台北市西門町設立台灣首家分店，吸引眾多民眾前往排隊，不過也有人憂心很有可能成為防疫破口，對此北市衛生局21日也派員前往現場了解防疫措施，商家在入口四周張貼宣導民眾戴口罩及維持社交距離的海報，以落實防疫作業。（張鎧乙攝）

北部醫院近期驚傳院內群聚感染事件，引發大批民眾恐慌，其中日本唐吉訶德「DON DON DONKI」西門店開幕，吸引大批排隊人潮，也讓民眾擔心是否會有增加風險的疑慮，對此，業者已改採發放「快速通關手環」，現場全面禁止排隊。

說好的防疫安全距離呢？直擊唐吉訶德人潮滿滿

此外，北市衛生局也發布新的防疫措施，要求店家將人數總量控制，由原本的350人以內、下修調至250人以內，並在入口處由工作人員發放寫著日期與入場時間的快速通關手環，每一梯次的入場時間為2小時，每次開放50名顧客入場，請民眾耐心等待。

(中時 )