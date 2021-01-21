北部醫院近期驚傳院內群聚感染事件，引發大批民眾恐慌，其中日本唐吉訶德「DON DON DONKI」西門店開幕，吸引大批排隊人潮，也讓民眾擔心是否會有增加風險的疑慮，對此，業者已改採發放「快速通關手環」，現場全面禁止排隊。
此外，北市衛生局也發布新的防疫措施，要求店家將人數總量控制，由原本的350人以內、下修調至250人以內，並在入口處由工作人員發放寫著日期與入場時間的快速通關手環，每一梯次的入場時間為2小時，每次開放50名顧客入場，請民眾耐心等待。
(中時 )
北部醫院近期驚傳院內群聚感染事件，引發大批民眾恐慌，其中日本唐吉訶德「DON DON DONKI」西門店開幕，吸引大批排隊人潮，也讓民眾擔心是否會有增加風險的疑慮，對此，業者已改採發放「快速通關手環」，現場全面禁止排隊。
此外，北市衛生局也發布新的防疫措施，要求店家將人數總量控制，由原本的350人以內、下修調至250人以內，並在入口處由工作人員發放寫著日期與入場時間的快速通關手環，每一梯次的入場時間為2小時，每次開放50名顧客入場，請民眾耐心等待。
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