嘉南藥理大學環境資源管理系黃大駿實驗室團隊接受墾丁國家公園管理處委託調查滿洲鄉港口溪，於中游原始棲地河段發現不明蛇鰻，確認是世界新品種龍口蛇鰻，讓人振奮；團隊表示，這隻新種蛇鰻可能只是港口溪未知水生生物研究一部分，目前還發現有沼蝦及米蝦等許多尚未正式發表或記錄的種類。

該蛇鰻經由海洋大學陳鴻鳴教授團隊中的博士生邱詠傑，以形態特徵分類等進行分析後，為未命名描述新物種，歸屬於蛇鰻亞科下的龍口蛇鰻屬(Lamnostoma sp.)，此項結果將投稿發表於動物分類單元Zootaxa期刊，不僅可為台灣學術界在國際發光，團隊也盼喚起國人對墾丁區域等環境保育的關注。

黃大駿指出，此次發現的「龍口蛇鰻」與坊間常說的「土龍」頗相似，台灣目前共紀錄有24屬69種蛇鰻，多以海洋為棲息地，棲息在淡水環境並不多，由於蛇鰻科大多棲息於底質中，僅露出前鼻管、吻部及眼睛，並利用伏襲式的掠食方式，以小型魚類及蝦等無脊椎動物為食，水質好壞與食物是否充足都影響生存條件。

他說，這隻新種蛇鰻在港口溪被發現，顯示該溪流生態穩定健康，調查團隊也表示，這隻新種蛇鰻可能只是港口溪許多未知水生生物研究裡的一小部分，目前研究還發現有沼蝦及米蝦等許多尚未正式發表或記錄的種類存在於港口溪，同樣也是相當令人振奮的發現。

黃大駿強調，台灣仍有許多新物種有待發現與確認，確認新物種需要歷經嚴謹的認證過程，但許多新種往往在研究階段可能就已經消失，這隻淡水域中的龍口蛇鰻仍有許多方面知識未知，需要積極環境保育，避免過多人為干擾，以免又成為下一例還沒命名就消失的物種。

嘉藥環境學院院長張家源指出，黃大駿老師與其汙染生物學實驗室團隊長期投入在台灣物種及外來種監測，就是希望提供對台灣環境生態的第一手消息，透過這些珍貴研究結果，做為政府推動相關政策依據，提醒社會關心工程與生態保育的平衡，別讓未發現的物種無聲無息消失。

(中時 )