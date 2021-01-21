阿蓮及田寮地區接連燕巢泥火山沿線地質，所產蜜棗、芭樂香甜、可口，另茄萣地區更有烏魚故鄉之稱，隨著烏魚季到來，鄰里路上常可見到民眾曬烏魚子的場景，但也引來宵小的目光。湖內警方近來加強巡邏，保障農漁民辛苦的工作成果。

為了讓辛苦的農漁民過個好年，湖內警分局結合地方民力，包含阿蓮、茄萣巡守隊及湖內義刑中隊，實施護農（漁）專案，針對易發生竊案時段，加強重點地區巡邏與機動盤查。

協助民眾提升自我防衛機制，並派人監控有農漁產品竊盜前科分子活動情形、經濟來源，加強與產銷集散據點連繫，阻斷消贓管道，以遏止竊案發生，希望能讓每位農、漁民能夠提高所得，民眾也能購買優質的農漁產品。

湖內警分局長洪振順表示，年關將近，為守護農漁民的心血，湖內警方除全體總動員外，也結合各社區守望相助巡守隊及民防、義警等民力，針對各時令之當季作物區域加強巡守，以遏阻宵小行為，展現維護治安與疼惜鄉親的決心。

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(中時 )