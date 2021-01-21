民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，外界普遍認為「韓粉」功不可沒，甚至寄望前高雄市市長韓國瑜2022年能轉戰桃園市長。東海大學政治系助理教授黃信達卻直言，這兩者間並無直接關聯，不僅「罷王」票數不等同於韓粉票，若讓韓直接空降桃園市，也會讓國民黨無法向長期在地方經營的基層交代，甚至可能形成黨內風暴。

黃信達今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，雖然桃園市傳統板塊是藍大於綠，但韓國瑜轉戰桃園市未必有利，原因有二：第一，韓貿然空降，對長期在地方耕耘的基層系統無法交代，還可能形成黨內風暴；第二，韓當初在高雄市長任內跑去選總統而被罷免，若又轉戰其他縣市參選，恐被扣上「只為做官」的帽子，對韓不利也可能傷及國民黨形象。

針對外界認為「罷王案是韓國瑜的復出起手勢」，黃信達駁斥此說法「過度引申」，黃分析，王浩宇之所以被罷免，主因是其本身爭議性太強、得罪了很多人和地方團體，各界對王這個人的「仇恨值」極高，罷王案只是將這種情緒催化出來而已；韓並沒有在此案中發表意見或出面呼籲、力挺，也沒有確切的證據顯示韓有揮軍動員，韓粉只是討厭王浩宇的眾多團體中的其中一支，也未必佔多數。

此外，黃信達指出，王浩宇被以8萬4582票同意罷免，2018年桃園市長選舉，國民黨候選人陳學聖在中壢區的得票數為8萬8154票，難道這些都是韓粉嗎？若把陳得票視為「泛藍票」，那這次罷王案泛藍票已有歸隊態勢；何況，這次罷王票數還不及陳當年得票，代表韓粉的挹注實際上佔比不多，將成功解釋為「討厭王浩宇」或「討厭民進黨」力量的整合，比較合理。

黃信達更強調，外界僅以罷免案成功，就聯想到韓國瑜轉戰桃園市長，這是不合邏輯的「反政治判斷」。即便罷免王浩宇真的是韓的功勞，韓一旦轉戰桃園市必會被綠營打成「只要有官當，哪裡都能當」，黨內的見縫插針也多不勝數，對韓自己與藍營都是傷害。

(中時新聞網)