立法院臨時會將處中央政府總預算案，立法院長游錫堃今邀集朝野協商，國民黨團僅發表意見後，隨即集體離席抗議，下午藍營繼續缺席協商，游錫堃裁示明天上午繼續協商。游錫堃稍早在臉書表示，總預算案協商又流會了，感嘆「只能怪自己德薄能鮮、力有未逮了」。

中央政府總預算案，國民黨團祭出提案海策略，總計超過3000個提案，游錫堃今上午邀集朝野協商，國民黨團總召林為洲提出兩點訴求，主張21、22日由各部會繼續與立委辦公室進行雙向溝通，25日再開始逐案處理，並將協商地點改為立法院大禮堂，讓提案委員能充分參與，也能落實防疫。

由於國民黨團上午發言後就離席，游錫堃今下午2時30分再度召集朝野協商，國民黨團持續缺席，未派員出席，最終游錫堃裁示，經祕書長與國民黨團確認部會出席，訂於明天上午繼續協商，請各部會跟提案委員溝通，已溝通成果者盡速跟該委員會聯繫處理。

「唉！又流會了！」游錫堃感嘆，這是今年的總預算案，是從1月1日就開始用的，但是至今尚未通過，如果再不通過就延誤久了，這個延誤也更誤了國會的形象，唉！只能怪自己德薄能鮮、力有未逮了。

柯建銘會後受訪時表示，上週處理前瞻基礎建設計畫預算時，光是350多案的提案就協商10個小時，中央政府總預算案提案高達3600多案，時間絕對不夠，批評國民黨顯然是在拖延戰術。

(中時 )