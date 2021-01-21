0.10.0版更新官方影片

2021年1月21日 — 免費暢玩的多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今天正式發表0.10.0版本更新，針對農曆新年歡慶活動，《戰艦世界》推出全新戰鬥任務讓玩家進行挑戰，凡是完成戰鬥任務的玩家，將可獲得「西遊記」貨櫃、「農曆新年」貨櫃、信號旗以及主題迷彩，要與玩家一起歡慶牛年。

「西遊記」貨櫃將可開出全新IX階「悟淨」戰艦或 VIII階「三藏」戰艦，兩艘戰艦皆附帶「沙悟淨」或「唐三藏」永久迷彩與主題指揮官；針對農曆新年，火龍港將於此版本進行更新，也另外添加新臂章及旗幟。完成戰鬥任務組的最終獎勵則是一艘 VI 階Anshan，將附帶一名帶有六個技能點數的指揮官與一個港口船位。

為了以農曆新年主題作連結，戰艦、指揮官與迷彩均以「西遊記」小說人物命名 — 原是天庭武將的沙悟淨；師父唐三藏；美猴王孫悟空；以及豬八戒。

隨著《戰艦世界》定期添加新遊戲機制和玩法獨特的新戰艦，為確保指揮官技能與遊戲當前狀態俱進，在 0.10.0 版本更新中將針對指揮官技能系統進行大規模的更新。

0.10 版本更新中，所有的指揮官技能將透過推薦系統自動重新進行分配，將在新系統中為玩家帶來一套有效的艦艇特定技能配置。玩家將能在 0.10.0 版本更新中免費重置指揮官技能，藉由此機會嘗試不同的技能組合，以找出最適合自身玩法的配置！為協助玩家幫助您熟悉新的指揮官技能系統，指揮官技能可免費重置，升級品可免費拆卸，而且重新訓練指揮官的達布隆費用已從 500 降低至 50 達布隆。

指揮官技能主要將進行以下更新：

•每名指揮官會按造各類類型的戰艦擁有單獨的技能區

•由於技能將更專精，技能總數也將增加，指揮官技能點數的上限將從 19 提升至 21

•新增了推薦系統 - 會依據所選擇的戰艦而產生推薦的技能

•技能點數未達 21 點的指揮官，每場戰鬥將額外獲得相等於所獲指揮官經驗 5% 的精英指揮官經驗值

•重整了指揮官技能、招募、重新指派和解雇系統的介面

此外，為了協助玩家重新訓練指揮官，藉以嘗試不同戰艦，八級以上服役等級的玩家，將於 0.10.0 版本更新期間首次登入遊戲時獲得 500 達布隆。

最後，第14季與第15季的公會激鬥將於0.10.0 版本更新隆重登場，戰鬥將以 7 vs. 7 的形式進行，開放讓所有玩家參與，即使玩家不是公會成員也能參加。

(科技)