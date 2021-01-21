先前媒體在川普眼中一向是「人民的敵人」，川普政府時期的白宮發言人也為了捍衛川普立場而屢次槓上媒體，為白宮與媒體界關係最為緊張的4年也不為過。不過自拜登政府上任後，新任白宮發言人莎琪（Jen Psaki）向媒體承諾未來將帶來「真相與透明」，並表示「對於媒體的自由與獨立角色深感敬意」，讓不少媒體感到，總算不必成為白宮的眼中釘了。

新任白宮發言人莎琪向媒體承諾未來將帶來「真相與透明」，並表示「對於媒體的自由與獨立角色深感敬意」，讓不少美媒感到總算不再是川普口中「人民的敵人」了。

據《紐約時報》報導，莎琪表示，他與在場媒體有共同的目標，就是向美國人民分享正確的訊息，她回答幾乎每一位記者的提問，包括與拜登政府立場對立的《福斯新聞》。

報導指出，曾在歐巴馬時期擔任白宮通訊聯絡主任的莎琪，在記者會上向媒體簡報時有別於川普政府的好鬥風格，中規中矩的表現讓媒體感受到白宮記者會總算回到常態，這一點也與拜登團隊入主西廂辦公室後，總算由務實且重視媒體角色的專家們主掌相同。

在首次白宮記者會上，雖然面對媒體提問如參議院內的新冠紓困法案、前任總統川普的彈劾案審理以及拜登總統的未來計畫等問題時，莎琪不願意直接回答，但也承諾白宮未來會有定期的每日記者會簡報，且定期的疫情說明也會回歸正常。先前川普執政時，一度欲主宰疫情記者會內容，但隨著失去對抗新冠疫情的興趣後，白宮疫情記者會召開次數大幅減少。

(中時新聞網)