近來氣溫低，因心血管疾病猝逝的民眾增加許多。為了預防萬一，高雄大學校長陳月端與師長們日前出席「CPR＋AED 教育訓練」，實際操作「叫叫壓電」，整套步驟結束已滿頭大汗，老師們直說：這很不簡單，更加欽佩醫護、消防人員。

這場活動是由高雄大學學務處與楠梓區衛生所共同舉辦，體現健康安心校園精神，並延續申請「AED安心場所」認證。陳月端到場表達支持與感謝教職員響應，共同守護全校健康安全。

尤其高雄大學與在地共榮共好，積極營造友善校園環境，「AED安心場所」是重要指標，而認證項目之一是7成以上（教職員）接受並通過該CPR＋AED救命術訓練及測驗。

陳月端鼓勵老師們踴躍報名，學習這套救命術，利己又助人。CPR（心肺復甦術）經推廣多年，已成基本常識，AED（自動體外心臟電擊去顫器）功能則是自動偵測傷病患心律脈搏、並施以電擊使心臟恢復正常運作，兩者相輔更可大大提高挽救生命成功機會。

高雄大學在此前舉辦大運會時，就已經在校園內設置AED；目前，校內設有4台AED，分別於圖書資訊館1樓、體健休大樓門口、工學院郵局提款機旁，以及學一宿舍OB 1樓，今（2021）年預定再增設3台，分別設置在法學院、理學院、人文社會科學院。

(中時 )