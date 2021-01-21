桃園市8旬譚姓老婦日前到八德區600巷池塘內洗滌家中腳踏墊，卻不慎滑落池塘，所幸民眾、警消協助，將老婦送醫，經救治後並無大礙。

警方表示，八德警分局廣興派出所員警鄭貴隆、黃文憲日前接獲報案，內容報稱八德區新生路600巷內有老婦人受到驚嚇需要協助，警方立刻趕往現場，發現8旬老婦人掉進池塘內，幸好有路過的熱心民眾發現將老婦人拉起，但老婦人因背部摔傷無法起身，現場向附近民宅借椅子來固定其背部；老婦人表示當時要來池塘邊洗滌家中腳踏墊，但是因階梯佈滿青苔而不慎滑落池塘內。

但因遭受驚嚇無法表達自己身份，鄭貴隆先安撫老婦人的情緒，並向附近居民及里長詢問，才得知該名老婦人姓譚住在平鎮區龍南路附近，並經由平鎮區龍興里里長聯繫其女兒前來；隨後再經消防隊協助將老婦送往醫院救治，所幸老婦並無大礙，老婦也非常感謝警消及熱心民眾的協助。

(中時 )