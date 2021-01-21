投縣府21日辦理「石虎有你真好 獎勵儀式」，於中寮鄉公所公開表揚在地鄉親們各方面保育石虎的善心。（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真）

南投縣政府21日辦理「石虎有你真好 獎勵儀式」，於中寮鄉公所公開表揚不使用除草劑影響石虎的農民，以及社區石虎巡守隊鄉親，感謝在地鄉親們從各方面保育石虎的善心。

為鼓勵石虎棲地範圍內的居民，為石虎保護盡一份心力，在農委會林務局的經費補助下，投縣府與中寮鄉公所、集集鎮公所、南投林管處及特有生物中心組成團隊，執行「南投縣友善石虎生態服務給付試辦方案」，鼓勵參與保育的民眾挪出個人土地一起觀測調查。

共計中寮鄉138公頃、集集鎮51公頃的土地加入調查，並有63位友善農友，分享個人土地，配合架設相機，更實際記錄到石虎活動，相關單位很高興民眾一齊來完成石虎活動地點的觀測。執行方案期間如土地內發現石虎，民眾亦可領到「農地出現石虎獎勵金」1萬元。

此外，過往農民習慣使用除草劑以減少人力除草的成本，但除草劑施用會導致棲地品質的劣化，讓包括石虎等小動物無法躲藏，因此友善石虎行動的其中一項，就是不使用除草劑。此外，石虎是生活在淺山的瀕臨絕種保育類野生動物，活動地區存在許多放養家禽雞隻的農家，導致養禽戶與石虎間衝突，因此石虎保育需取得在地民眾的支持，共同參與找到最佳方案。

(中時 )