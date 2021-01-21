67歲港星曾志偉除了演員、主持、製作人、導演等身分外，現又有新的身分，入主香港無線台TVB擔任高層，主席許濤也親自發內部信，宣布他將擔任副總經理兼行政委員會特別顧問。

據《東網》報導，許濤21日向員工發內部信，宣布即日起曾志偉擔任TVB的副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目，而藝人王祖藍則委任為首席創意官，希望可以透過2人的加入，為節目創作提供嶄新的思維。

而曾志偉也表示，很榮幸能收到許濤的信任和邀請，可以回到TVB這個大家庭，和舊同事一起共事，他真的很開心，希望可以透過自己昔日在影視界多年的經驗，融合新一代的新思維、新創意，培育出更多人才。

曾志偉之前轉戰大陸市場發展，並在網路平台直播賣酒，銷售額逾1500萬港元，成績相當理想，因此吸引不少廠商開出百萬港元酬勞，邀請他做直播，據悉，他不收百萬酬勞，反而提出要求團隊用他的人。

外傳這些人是過去他在無線台的工作夥伴，大部分人都因疫情關係被裁員，希望這樣可以幫助他們繼續工作維生。曾志偉與前妻「寶媽」王美華離婚後，再娶現任妻子朱錫珍，去年8月妻子癌逝，他事後現身整個人看起來消瘦一些，白頭髮也明顯變多，雖然氣色還算不錯，但笑容似乎難掩疲憊，網友也紛紛為他加油打氣

(中時新聞網)