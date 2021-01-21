指揮中心今公布疫情警戒標準及因應事項，共分為４階段，若疫情嚴重城市14日內出現100例確診以上，且一半以上找不到傳染鏈，將達封城標準。(圖/指揮中心提供)

桃醫爆發院內群聚，更引發社區感染，讓民眾憂心桃園會成為危險之地，不少縣市更是發布「避桃令」，澎湖縣長昨(20日)開第一槍，拒絕縣府人員前往桃園洽公，而陳時中今在記者會上表示，台灣目前只是出現社區零星個案，還不到封城，也在記者會上一併公布封城標準，若疫情嚴重城市14日內出現100例確診以上，且一半以上找不到傳染鏈，才會實施封城。

本土確診案例在桃園爆發，部分縣市祭出「避桃令」，澎湖縣長賴峰偉昨開第一槍，接著，雲林縣府也公告「非必要不要前往桃園」，苗栗縣今早也跟進。這讓桃園市長鄭文燦憂心外界會將桃園汙名化，更表示「桃園做了很徹底的疫調」。

指揮官陳時中今也表示，現在還沒有封城的作為，目前只是社區感染個案多，所以要採取嚴格的標準看待集會活動，另外陳時中也在記者會上公布「疫情警戒4階段」標準。

從指揮中心提供的圖表可以看到，疫情警戒標準共分為4個階段，第1階段為境外移入導致零星社區出現感染情況，這時搭乘大眾運輸、出入人多公共場合需全程佩戴口罩，建議取消或延後非必要的集會活動，第2階段為出現感染源不明的本土病例，將停辦室外500人以上、室內100人以上活動，且營業場所將啟動人流管制。

此外，單周出現3件以上社區群聚事件，或1天出現10名以上感染源不明本土病例，民眾外出時需全程佩戴口罩，停止室內5人以上，室外10人以上之聚會，發生群聚感染的社區，如需執行快速圍堵，民眾須配合病毒篩檢，且不得任意離開圍堵區，並停止所有聚會活動及停課。

最後，若本土病例快速增加，14天內每日出現100例以上確診，且一半以上找不到傳染鏈，將進入封城階段，這時非必要不得外出，停止所有聚會活動，另會針對疫情嚴重的城市實施區域封鎖。

(中時新聞網)