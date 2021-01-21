新北市交通局21日公布2021年新北市計程車春節加成收費20元，自2月7日（星期日）0時起至2月16日（星期二）24時止共計10天，與台北市、基隆市同步實施，加成20元直接計入跳表金額，車資按表收費。
交通局運輸管理科長林詩欽表示，計程車春節加成20元、夜間加成20元或國道通行費均計入跳表金額收費，如遇有超收情形，可記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市民服務專線申訴。
瑞芳及烏來地區固定路線，則依公告固定運價收費，烏來覽勝橋旁停車場到纜車站、內洞森林遊樂園與捷運新店站，日間固定單趟運價分別為320、490與815元，夜間加收20元。
瑞芳火車站到九份、金瓜石、十分寮與雙溪，分為245、320、650與815元，夜間再加20元。
林詩欽指出，交通局也特別印製春節加成計費貼紙，發送至新北市計程車公（工）會、計程車司機服務中心、交通部公路總局台北區監理所、新北市警察局交通警察大隊、警察廣播電臺及經濟部標準檢驗局等處，運將朋友可至上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查看。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。