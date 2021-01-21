新北市交通局21日公布2021年新北市計程車春節加成收費20元，自2月7日（星期日）0時起至2月16日（星期二）24時止共計10天，與台北市、基隆市同步實施，加成20元直接計入跳表金額，車資按表收費。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，計程車春節加成20元、夜間加成20元或國道通行費均計入跳表金額收費，如遇有超收情形，可記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市民服務專線申訴。

瑞芳及烏來地區固定路線，則依公告固定運價收費，烏來覽勝橋旁停車場到纜車站、內洞森林遊樂園與捷運新店站，日間固定單趟運價分別為320、490與815元，夜間加收20元。

瑞芳火車站到九份、金瓜石、十分寮與雙溪，分為245、320、650與815元，夜間再加20元。

林詩欽指出，交通局也特別印製春節加成計費貼紙，發送至新北市計程車公（工）會、計程車司機服務中心、交通部公路總局台北區監理所、新北市警察局交通警察大隊、警察廣播電臺及經濟部標準檢驗局等處，運將朋友可至上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查看。

(中時 )