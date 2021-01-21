2020年新冠肺炎肆虐，台中民眾閱讀習慣轉變，實體書借閱逆向成長、電子書暴增3至4成。台中市立圖書館21日表示，經統計，去年該館實體書總借閱量逆勢成長4％，達1381萬2839冊，創歷史新高；電子書借閱冊數大幅成長25％，達32萬5632冊，借閱人次暴增4成以上。國資圖去年的電子書借閱冊數則增加到44萬639冊，較108年大幅成長34％。

國立公共資訊圖書館表示，在防疫時代閱讀確實是最好的居家良伴，國資圖因應疫情除推動免出門、隨選隨借、平板手機就能看的電子書，並舉辦「健康防疫e起來｣、「閱讀職人｣及「e起玩科學｣等數位閱讀推廣活動。

國資圖統計2020年該館借閱狀況，實體書借閱冊數計有190萬9937冊次、總入館人數為184萬4177人次，最特別的是電子書借閱冊數增加到44萬639冊，較108年的32萬8204冊，大幅成長34％。

無獨有偶，台中市立圖書館也出現疫情期間民眾改變閱讀習慣的趨勢。中市圖表示，因應疫情，台中市府推出多元的安心閱讀方案，並加強文化館舍的防疫措施。經統計該館在2020年民眾借閱狀況，實體書總借閱量逆勢成長4％，高達1381萬2839冊，創下歷史新高。

中市圖強調，在疫情期間，相較更安心便利的電子書系統借閱率增，2020年電子書借閱冊數成長25％，高達32萬5632冊；電子書借閱人次則比108年增加4成以上，突破23萬人次。

(中時 )