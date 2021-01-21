一如先前所承諾，美國總統拜登在周三一上任立即撤銷美加Keystone XL油管建造計畫的許可證，粉碎渥太華當局的希望，盼能挽救這個加拿大原油產業長期支持的80億美元項目。

此舉使陷入困境的加拿大原油產業再遭重創，尤其是該國的能源重鎮艾伯塔省（Alberta）更是首當其衝，恐將摧毀數千個工作，並成為拜登與這個美國主要貿易夥伴建立關係之初的衝突點。

由泛加拿大公司（TC Energy Corp.）擁有的Keystone XL油管項目，在加拿大的部分已經在建造中，每天將把83萬桶艾伯塔生產的油砂原油輸送到美國內布拉斯加州。但在美國地主、美國原住民部落與環保人士反對下，該項目已經推遲12年，而拜登長期以來即主張廢除該項目的開發許可證。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）發布聲明表示：「我們歡迎總統將致力於應對氣候變遷的承諾，而我們非常失望，但也只能接受總統決定履行他對於Keystone XL項目的競選承諾。」

艾伯塔省長Jason Kenney本周早些時候曾表示，如果美國政府撤消Keystone XL建造計畫，該公司將採取法律行動。該省長在記者會上表示：「這對加拿大與艾伯塔的經濟是一大重擊，令人難過的是，這是對美國最重要的盟友與貿易夥伴的侮辱。」

(時報資訊)