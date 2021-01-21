受到美股創新高，以及韓國貿易數字出現好消息雙重激勵，21日韓股早盤也同步上漲，正為連三日收紅做前置作業準備。KOSPI指數收3,160.84點，上漲46.29點，漲幅1.49%。

拜登就職演說，讓美股三大指數又創下新高紀錄。另外，為避疫情，全球待在家裡人數與日俱增，大家閒著沒事看看影集或電影，也讓網飛(Netflix)業績大好。

在主要進口國對晶片，汽車與行動裝置需求增加下，也帶動韓國元月前20日出口數字表現亮眼。

韓股的網路雙雄Naver和Kakao，分別上漲4.7％和2.3％，同時，而晶片龍頭三星電子收盤時，也從黑翻紅漲1％。

Hana金融投資表示，拜登正式就職後亞股跟著大漲，外資似乎也冒著短期過熱風險進場。21日韓國政府公布的亮眼貿易數據，也帶來正向激勵。下周，美國聯準會與特斯拉財報，將是市場關心的另個重點。

外資買超2234億韓元，約2.03億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,098.2韓元，韓元升值0.19％。

(時報資訊)