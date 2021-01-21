國內疫情越發嚴峻，新竹市消防局21日下午也宣布，協助救護工作的鳳凰志工22日起暫停支援，但打火義消因不會有所謂群聚效應，若發生火警案件仍會請義消們到火場支援。至於防疫分隊目前維持光復、香山兩分隊負責執勤，若疫情擴大才會恢復增加中山、埔頂分隊。

新竹市消防局救災與宣導義消總共436人，其中打火義消353人、婦宣義消83人。目前火義消每月協勤2級以上火警最多約2件、婦宣每月協助消博館及家訪約45班次。協助救護勤務的鳳凰志工則有75人，每人每月服勤至少12小時以上，不過去年因疫情1至6月暫停協勤，7至12月總協勤次數達3195次。

因應國內疫情狀況，為降低感染風險，22日起暫停鳳凰志工支援，新竹市消防局表示，鳳凰志工暫停活動後，原本危急案件出勤人員配置，仍以警消為主，出勤緊急救護影響不大。

此外，新竹市先前以中山、埔頂、光復及香山分隊為防疫專責分隊，在去年8月疫情趨緩後相關案件量減少，改由光復及香山分隊兩分隊執行載送包括居家檢疫、居家隔離民眾勤務，竹市消防局指出，值勤相關案件一趟至少耗時3小時，且越多分隊值勤風險越高，才減由2分隊專責，但若疫情增溫，將會恢復到4個分隊處理。

(中時 )