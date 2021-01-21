侯友宜參訪新的分駐所（戴上容攝）

侯友宜表示，三芝分駐所落成很歡喜，然而最重要是，警察們要全力捍衛三芝地區的治安（戴上容攝）

舊有淡水分局三芝分駐所因耐震強度不足於2017年重建，三芝分駐所新建工程21日上午落成，正門新植成排八重櫻，旁邊也設置休憩桌椅，花季時將成為北海岸賞櫻景點和鐵馬驛站，新北市長侯友宜主持典禮表示，期待新的里程碑，讓三芝、淡水、石門治安越來越好。

淡水分局三芝分駐所新建工程落成啟用典禮21日上午登場，立委洪孟楷、立法院在地議員陳偉杰、鄭宇恩、蔡錦賢和鄭戴麗香都到場，典禮開始由興仁扯鈴隊和三芝國小舞獅隊動感開場，氣氛熱鬧滾滾。

侯友宜表示，三芝分駐所落成很歡喜，然而最重要是，警察們要全力捍衛三芝地區的治安，侯友宜先誇讚淡水分局長張國哲分局長一職做的很好，隨後特別交代三芝分駐所長張哲維，要和三芝區長王立文、在地里長一同並肩作戰為民服務。

淡水警分局表示，三芝分駐所過去結構系統不佳、耐震強度不足，2017年11月獲得內政部「前瞻基礎建設計畫」開始重建，新建廳舍為地下1層、地上3層建物，總經費為4582萬元，

淡水警分局表示，建物特融入三芝櫻花意象，並於正門前側栽植成排八重櫻，春天時將可期待一片粉紅花海，另因分駐所旁是單車旅遊路線101縣道，建物留有停車空間及戶外桌椅，供民眾補水、腳踏車打氣等服務，鐵馬驛站服務區是停留休憩的絕佳選擇。

三芝分駐所長張哲維補充，三芝分駐所目前官警數15人，所內放置警政宣導及北海岸相關旅遊資訊等文宣，與北海岸及觀音山國家風景區管理處推廣旅遊，警方也將致力打擊犯罪，營造地區安全的居住環境。

(中時 )