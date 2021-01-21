綜合陸媒報導，螞蟻集團副總裁、螞蟻保險事業部總經理尹銘已從螞蟻集團離職。這也是繼螞蟻集團2020年11月3日宣布喊卡A＋H股IPO案後，首位離任的高級管理人員。
界面新聞報導，螞蟻集團已證實此一消息，螞蟻集團官網上也已將尹銘從螞蟻集團副總裁的高管名單中撤下。對於尹銘的離任，螞蟻集團表示，「一起奮鬥過五年，我們都很喜歡他，也很感謝他，並且祝福他」。
報導稱，另據知情人士透露，螞蟻集團副總裁邵文瀾女士將繼任負責螞蟻集團保險事業部。
邵文瀾自2020年8月至今擔任螞蟻集團副總裁。邵文瀾於2015年8月加入螞蟻集團，至今歷任花唄事業群總經理及消費金融事業群總經理，2019年6月至今擔任芝麻信用董事長。
在加入螞蟻集團之前，邵文瀾於2002年7月加入阿里巴巴集團，至2015年8月先後負責阿里巴巴中文網站運營及淘寶消費品行業。
(工商 )
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