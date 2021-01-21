港劇《使徒行者3》由林峯、苗僑偉、馬國明主演，寫實闡述身在警界的種種危險與人性刻畫，「零負評男神」馬國明飾演「韋作榮」戲份重，有別以往正能量角色，染起一頭銀白髮，出演爭議性的角色，其中台詞：「殺一個人，可以用他的器官拯救很多人」造成不小話題。

馬國明日前接受LiTV線上影視越洋專訪，聊及是否認同角色看法？他直言：「當然不認同，戲裡他覺得犧牲一個人，捐出其器官可以救回更多生命，聽起來頗有道理，但我認為無論是誰都不應該被犧牲，每個生命都彌足珍貴，其實我不認為這個角色是反派，他被塑造受到爺爺栽培思想影響，才會身不由己走上分歧的道路。」

馬國明做足角色功課，他期待與睽違5年後重返TVB接戲的林峯合作，戲裡2人一正一邪，馬國明說：「尤其最後我跟林峯的『雙雄對決』，看劇本時便覺得張力十足，希望大家喜歡」。林峯也表示，拍完這場戲後續看片子時，是被震撼到產生「感覺遇到對手了」。

馬國明和藝人女友湯洛雯以結婚為前提交往，先前他入圍「萬千星輝頒獎典禮2020」視帝，女友喊話他得視帝便結婚，他最後未奪獎，他對獎項抱持平常心：「娶老婆比獲得視帝更好，結婚是人生大事，覓得伴侶是一輩子的，比獲獎更重要」。日前他剛拍完《兒科醫生》，隨即投入《白色強人2》劇組，也要宣傳其他戲劇，對於結婚一事，他說：「目前還沒規劃，當然，如果有好消息，我會親自告訴大家，不用看報導去猜，喜事來時我倆一定率先宣布！」

馬國明與苗僑偉劇中有精彩對手戲。（LiTV、TVB提供）

曾舜晞、林峯、苗僑偉、許紹雄等合影。（LiTV、TVB提供）

馬國明與女友湯洛雯。（取自IG）

(中時 )