金門李姓女子在社群軟體認識1名自稱香港名醫的男子，在甜言蜜語下很快就墜入愛河，對方以跨海替其母治病為由，要求先匯款新台幣30萬元做為醫療和來金費用。還好警方及時介入，成功阻止一場像極了愛情的騙局。

金城分局金城派出所員警林主宜、陳奕勳執行金融機構巡邏勤務，20日上午9時許接獲郵局通報有民眾疑似遭遇詐騙，趕赴現場了解原來是1名李姓女子通過社群軟體認識一名男網友，對方自稱香港知名王姓醫生，在他的甜言蜜語、噓寒問暖攻勢下，2人很快就墜入愛河，讓她以為終於找到真愛。

後來，該名男子得知李女的母親身染重病，謊稱可以請專科名醫來金門醫治，但要求李女先匯款30萬元至其戶頭，做為醫療和來金的費用。

警方研判其中有詐，費盡唇舌極力勸阻，但李女仍執意匯款，警方只好通知她的家屬到場加入勸說，並請她與對方進行視訊。該名男網友發現有警方介入，立即掛斷電話，李女才知道遭遇愛情騙局。

金城分局長胡淑淨呼籲，不要輕易聽信未曾見面的「網路愛情」，詐騙集團常以高富帥、醫生、軍官等正面形象，使用交友通訊軟體以親暱口吻及時關懷，來與被害人建立信任關係，最後再進一步打出悲情牌，例如遭逢緊急事故，亟需用錢等理由向被害人索取金錢，這種典型的愛情詐騙手法屢見不鮮，希望民眾不要一時被愛情沖昏了頭，以免人財兩失。

(中時 )