考選部為符應資訊化、數位化時代考試方式變革，預計今年公告第一階段適用考試類科與考試日程，民國111年起正式推動辦理申論式試題線上作答，初期採雙軌制，應考人可在網路報名階段選擇電腦應試或紙筆作答。

考試院長黃榮村提醒，實務推動上，宜採審慎逐步推動、周全所有利害關係人關注要項等原則。

考選部今在考試院會以「擴大電腦化測驗，推動申論式試題線上作答」為題作專案報告，並聽取考試委員意見。與會考試委員就公平性、弭平城鄉落差、周全考試宣導及提供模擬演練等多所討論。

考選部報告中指出，申論式試題線上作答第一階段將推動純文字模式，並採應考人數與應試科目數量適中、應考者資訊處理能力較佳的考試類科為主；第二階段規劃發展非純文字作答模式，進階運用資通訊技術及擴充電腦設備資源，以驗測應考人工作實務的專業技能。

考選部表示，預計今年公告第一階段適用考試類科與考試日程，111年起正式推動辦理，且事前於全球資訊網設置專區，提供常見問答集、懶人包，並開放模擬作答軟體供民眾下載練習。

考選部指出，上線初期採雙軌制，應考人得於網路報名階段選擇電腦應試或紙筆作答，註明個人化輔助作答需求。此外，考試統一於國家考試認證合格電腦試場施測，並提供自動儲存與作答軌跡完整保留機制，以確保考試穩定及安全性。

黃榮村表示，考試院肩負健全文官制度及衡鑑全國專門職業及技術人員執業資格重任；就電腦化測驗多元發展可行性，考試院、考選部業致力評估申論式試題線上作答，經技術研析與雛型實作、開放體驗與民意回饋，以及諮詢主管機關等專家意見後，初步評估尚屬適切可行。

不過他強調，實務推動上，宜採審慎逐步推動、周全所有利害關係人關注要項等原則，由小而大、由易而繁循序推動採用類科，與教育部洽商跨部會合作平台擴充國家考試電腦試場，妥慎辦理系統功能及考試流程等模擬測試，並於正式實施1年前提前公告考試變革、辦理巡迴宣導、開放模擬練習，且於考後廣納各方意見、驗證試題難易度與鑑別度，適時滾動檢討修正，俾周延應考權益維護，戮力於公平、安全、穩健及前瞻的國家考試數位轉型。

(中時 )