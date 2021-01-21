彰化縣鹿港鎮施姓男子得知蔡姓男子走投無路急需跑路費，竟建議他去搶鹿港某六合彩組頭，誰知聯繫出現落差，蔡男夥同陳男亮槍抵住林姓被害人腰際要錢，卻被趁隙脫逃，事後才知根本找錯對象。彰化地院依共同攜帶凶器強盜未遂罪判蔡、陳5年4月，在幕後教唆的施男則被判4年10月。

持槍行搶索討跑路費竟還搶錯人，有夠烏龍。根據判決書，施男建議蔡男行搶鹿港某組頭，兩人並在2018年9月中，前往被害人住處周邊勘查，並約定下手時間，2018年9月18日晚間8點，前科累累的蔡男夥同陳男開車在約定地點等候，期間施男不斷以電話與蔡男聯繫。

當晚深夜11點多，蔡、陳2人見林姓男子走出屋外抽菸，誤以為就是目標組頭，兩人隨即分別持槍下車趨前走近，蔡男開口「債務要清一清」隨即亮槍抵住林男腰際，陳男上前欲將人押回屋內，林男嚇得快步走向大馬路，蔡男又恫嚇「再走就開槍」，膽大的林男仍機警推開槍口火速逃離現場，並趕緊報警。

警方以車追人，陸續將蔡、陳2人拘提到案，再從通聯紀錄追查後幕後教唆的施男；施男矢口否認有強盜犯意，辯稱只是提供情報，建議蔡男可以拿槍去抵押被害人說要借200萬元，但說詞當然不被採信。蔡、陳兩人皆各被判刑5年4月，由於兩人另犯下多起強盜案件，蔡男合併遭判刑12年、陳男7年確定。施男部分仍可上訴。

(中時 )