20日是24節氣中的「大寒」，也是冬天最後一個節氣，再來將迎接2月初的「立春」。不過這兩天的天氣，似乎預告春天提早到來，陽光普照、氣溫回暖，氣象專家預告過年前的天氣，「再來都不會那麼冷了」。

天氣風險總經理彭啟明指出，全台一如預期，天氣轉為冬暖舒適，且顯著偏乾。南部不少地方高溫29度，北部也有24至26度，就連今天清晨低溫，台北甚至達19度，體感上的確沒那麼冷了。

不過彭啟明提醒，整個大環境正在改變，今年第一個熱帶擾動已移到菲律賓上空，雖不至於持續增強，但水氣隨著大氣環流飄到台灣上空，迎風面的東部、恆春半島有短暫陣雨，斷斷續續的降雨將持續到明天。

周六（23日）一波較涼空氣南下，氣溫逐日下滑，低溫下探12、13度；中南部差別不大，僅日夜溫差明顯。

彭啟明指出，近期到過年前，從中短期氣候來看，「沒有極端的冷，如寒流等級的天氣系統移入，大致上較沒有冬天的感覺，反而有點像要進入春天系統的徵兆。」

(中時新聞網)