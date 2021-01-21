侯昌明與曾雅蘭是知名藝人夫妻檔，兩人結婚多年育有一雙子女，夫妻倆多年來工作勤奮，舉凡上節目、出席活動、代言、業配什麼都接，近年最為人所知的，就是侯昌明節儉成性，是圈內的「隱形富翁」，他的摳門事蹟也時有耳聞，而如此會存錢又會理財的他，竟自爆有過財務危機，做錯兩件事敗光積蓄，讓侯昌明如今想來還會怕。

侯昌明是演藝圈出了名的省錢達人，甚至到了摳門的境界，為了存更多的錢，竟拿老婆用過的牙線來重複使用，無所不用其極，讓聽聞者無不震驚，沒想到他近日上《命運好好玩》節目，卻透露自己這輩子對於用錢很小心謹慎，卻在投資上頭滑鐵盧，聽信友人，導致1年內賠光千萬積蓄。

侯昌明透露，其實在結婚前，他已經存下了1千萬左右，而當時921大地震發生，他因賑災活動認識了某個朋友，2人聊到了投資，朋友建議他一起投資一台名車，事情由此而起，侯昌明說後來車子直接賣給了對方當禮車，沒想到踏出錯誤第二步，就是給人當保人，這2件事讓他在短短1年內賠光千萬積蓄。

侯昌明說，賠光積蓄還沒完，他還跟別人借了幾百萬，希望將這個洞補好止血，讓主持人聽了也震驚，侯昌明說後來去找一個相熟的老師，詢問自己的難關，老師跟他說：「你現在不被騙，50歲也會被騙」，要他寧可現在被騙，也不要老來變窮人，侯昌明因此轉念，結婚後他把錢都轉到老婆名下，只要有人找他借錢，他就以「錢在老婆那」這理由來擋。

(中時新聞網)