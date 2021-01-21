行政院長蘇貞昌今（21）日在行政院會表示，在聽取各界意見與指教後，同意內政部提出的暫緩數位身分證發行計畫，未來請副院長沈榮津專責召集相關部會，集思廣益並蒐集各方面意見，提出完善法制作業後再推行。

蘇貞昌指出，為發展智慧政府、邁向數位國家，內政部規畫發行數位身分證New eID，本意為希望透過對個資更具安全保障的數位身分證，升級政府服務效能。不過，面對國際資安攻擊狀況加劇，且國人對個資保護及要求提高，使各界對於計畫推動提出質疑。

對此，蘇貞昌同意內政部提出的暫緩數位身分證發行計畫，待整個法制完備、社會各界能瞭解及溝通再來推行。並請副院長沈榮津專責召集相關部會集思廣益、蒐集各方面意見，提出完善的法制作業，待行政院院會通過、送立法院三讀完成後再來進行。

蘇貞昌表示，對於新時代及新做法，政府都以最謙卑態度、最科學嚴謹的準備，一定要讓全民接受、與時俱進態度因應。期勉所有參與同仁繼續加油，也請人民信任政府，會從各方面做到最好，讓民眾放心支持。

(時報資訊)