美國民主黨正式掌握參議院取得完全執政，永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，「藍色浪潮」成形改變美股展望，市場普遍預期更大規模的紓困案將在後續推出，面對迭創新高的美股，投資人中長線仍可樂觀看待，投資方向掌握拜登政策概念股，參考歐巴馬執政時期的策略思維，關注重點包括清潔能源、生技、科技、基礎建設與基本金屬等。

民主黨完全執政被美國當地稱為「藍色浪潮」，陳泓睿指出，1/5美國喬治亞州參議員補選，民主黨拿下兩席參議員掌握參議院，連同已經在手的總統與眾議院，民主黨取得完全執政「藍色浪潮」正式成形，拜登推出新紓困案的門檻大幅降低，市場對這波「藍色浪潮」予以正面反應，美股開年第一週不畏新變種COVID-19病毒，也無懼川粉在華府攻佔國會引發暴動的利空，再寫歷史新高。

陳泓睿表示，拜登內閣名單中多為歐巴馬時期的老面孔，產業政策預期將有高度相似性，除了市場已關注的清潔能源外，歐巴馬時期表現優異的生技及科技類股值得留意，統計歐巴馬任期8年，包括生技及科技指數上演長多行情連年上漲，NASDAQ生技指數更在2013年漲幅高達6成，此外、若拜登能推出大型基建計畫，將造福基本金屬與基建類股；若今年美國仍出現2兆美元以上赤字，將對金價產生支撐，金價可能在2021年迎來末升段的行情。

陳泓睿說，美國最新公佈的12月非農就業人口減少14萬，拜登即表態將研擬規模達數兆美元的新紓困案，顯見民主黨將灑更多錢來預防經濟失速，有利於拉抬消費，進而扭轉美國經濟未來可能出現的再次衰退，預期2021年全球經濟將邁入新一輪循環的復甦期。

面對美股迭創新高，未來一年美國政府可能持大撒錢，陳泓睿指出，民主黨在國會參議院僅有1票優勢，這代表新紓困案規模需要花時間協調，短線上，股價漲多就是利空，投資人宜避免過度樂觀，中期則要掌握今年股市回檔的機會，分批進場布局，以迎接未來民主黨大撒錢造就的多頭行情。

(時報資訊)