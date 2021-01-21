行政院長蘇貞昌今（21）日在行政院會表示，科技就是國力，台灣未來除要再升級走向「創新經濟」，也要回應環境需求、社會變遷並與產業連結。請科技部盡速研提未來4年「國家科學技術發展計畫」，從預算、政策、環境、人才方面全面投入科技發展。

蘇貞昌指出，第11次全國科學技術會議就人才與價值創造、科研與前瞻、經濟與創新、安心社會與智慧生活等4大主軸進行深入討論，對提出下一階段滿足未來產業人才、產業轉型、科研能量、安居生活等需求的國家科學技術發展計畫實質內涵，有很重大的貢獻。

蘇貞昌認為「科技就是國力」，不只帶動國家經濟成長，更是提升人民生活品質的重要利器。台灣科技實力備受全世界肯定，半導體與資通訊產業亦領先全球，未來除了要在既有基礎上再升級、全面走向「創新經濟」，也要回應環境需求、社會變遷並與產業連結。

蘇貞昌表示，蔡英文總統相當重視台灣科技發展，行政院也從預算、政策、環境、人才全面投入。此次會議就各重大議題提出具體因應作為，請科技部據此儘速研提未來4年「國家科學技術發展計畫」，作為台灣推動科技發展政策的依據，並請各部會落實推動。

科技部表示，為期3天的第11次全國科學技術會議，約有20萬人次於現場及線上參與其中以產業界代表達39％最多、學研界38％次之。結論將形成2021～2024年「國家科學技術發展計畫（民國110至113年）」草案，致力實現創新、包容、永續的台灣2030願景。

(時報資訊)