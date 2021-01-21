受到新冠肺炎疫情影響，日本廠商首度以「視訊」遠端商談。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

疫情衝擊國際貿易交流，台中市政府在安全防疫前提下，持續為企業建立商機媒合管道。第四屆「宮崎－台中企業商談會」21日圓滿落幕，17家在地業者、9家宮崎縣廠商首度以「視訊」遠端商談；與會單位不僅創歷屆新高，且已有廠商初步建立合作共識，打算在邊界解封後互訪建立深度合作關係。

經發局指出，第四屆「宮崎－台中企業商談會」日前於台中兆品酒店展開連續4天的商談會，市府經發局副局長李逸安、工商發展投資策進會顧問張素梅出席開幕儀式，感謝台、日兩地廠商在疫情下踴躍參與，盼藉此次商談會促進彼此交流。

李逸安表示，台中、宮崎兩地產業有相似及互補之處，台中擁有台中工業區、中部科學園區及精密機械創新園區所形成的60公里黃金縱谷，供應鏈完整，品質與產能享譽全球，相信這也是宮崎縣第四度與台中媒合的原因。

李逸安說，受到新冠肺炎疫情影響，雖然雙方無法見面，但仍能感受到彼此誠意，這次經發局、工商發展投資策進會與日方宮崎縣政府、日本貿易振興機構(JETRO)共同合作，就是希望在疫情下仍藉此找尋優良廠商與會，盼疫情後雙方有更深入往來。

經發局強調，今年宮崎縣共有MICRO-ACE、SYSTEM技研、NOAH SYSTEM、WISDOM、前野椎茸、興電舍、日本治水、川上木材及松山塗裝等9家廠商參加，產品類別包含電子零件、化工化學、汽車電池、金屬表面處理、塗料、電流控制裝置、淨水與排水系統、木材加工及香菇種植，在疫情下仍比去年增加三家，也是歷年最多。

(中時 )