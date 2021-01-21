中職新任會長蔡其昌在交接典禮上提出《運動產業發展條例》修正草案，希望提高企業捐款的免稅額，他透露這條法案在立法院躺了一年沒進展，上任後已經找財政部溝通，初期目標是設定30億的額度能捐給體育界，希望今年就能通過。

蔡其昌積極推動《運動產業發展條例》26條之2的修正草案，他今日進一步透露，目標是每年吸引企業30億的額度捐給體育界，無論業餘或職業都能使用，「初期上限是30億，有上限才能統計稅損，將免稅額提高到250%，表示捐100塊能抵250塊的稅額。」

蔡其昌表示接任後已經找上財政部溝通，目前財政部大致接受提案，接下來就要送行政院，「我拜會過蘇（貞昌）院長，張廖萬堅委員也長期關心體育，他給出承諾一定會排案進行討論，若一切順利期待今年就通過，內容細節涉及各政黨，可以再討論。」

蔡其昌強調一定要把職棒環境做好，才會有第6、7隊的誕生，他目前心中有更多規劃，不過暫時先不說明，期待自己能用行動展現支持與改革。

(中時 )