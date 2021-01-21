4年前男子洪當興與分居妻子李怡慧、律師黃政雄到台南地方法院調解離婚，調解成立後，他開小客貨車在法院外撞死李女、黃男，歷審都將洪男判處死刑，更一審認定洪男符合自首減刑要件，改判無期徒刑，上訴後最高法院駁回定讞。

洪男與李女因感情不睦，經洪訴請離婚，雙方在2017年7月17日下午2點半到台南地院家事調解室進行調解，李女由委任律師黃政雄陪同出席，並與洪男就離婚部分調解成立，洪男開著小客貨車離開法院。

洪男看到李女與律師黃政雄步行在他同向左前方車道旁，他因不滿黃男與李女沿路交談時，黃的手勢動作似有訴說其等獲勝之意，他又想到與李女過往婚姻生活糾葛，竟重踩油門加速從後方衝向李女及黃男，2人被車輾過，送醫後死亡。

一、二審都依殺人罪將洪男判處死刑，但最高法院認為，洪男是否在警方及檢察官尚未發覺前主動自首其犯行，此部分攸關得否減刑，有待事實審法院釐清，因此撤銷死刑發回更審，更一審改判無期徒刑，最高法院駁回上訴確定。

至於民事部分，法院判洪男應給付李家708萬2055元及黃妻1367萬1160元、黃母717萬0001元，合計2792萬3216元。

(中時 )